وقال سوموديكا في حديث تليفزيوني إنه وجد نفسه منسجمًا مع الثقافة السعودية، مؤكدًا أنه لا يشرب الكحول، وهو الأمر الذي اعتاد عليه طوال حياته، ولا يحب أن يرى أحدًا يفقد عقله بسبب هذه المشروبات.
وتابع: "هذا قد يبدو غريبًا على شخص أتى من الثقافة الغربية، لكنها الحقيقة. هذا هو أكثر شئ أحببته في السعودية".
وأضاف المدرب الروماني أنه سعيد بالعمل مع نادي الشباب، ومع رئيس مثل خالد البلطان، الذي يعرف جيدًا كرة القدم، حسب قوله.
وعن مستقبله مع الشباب قال سوموديكا: "كل شئ وارد، ومازال عقدي ممتدًا لعام آخر، لكنه مثل كل العقود، يتضمن بندًا يسمح للنادي بإعطائي بعض المال لفسخ العقد، والعكس كذلك".
وشدد سوموديكا على أنه سوف يتقدم باستقالته في حال تراجع فريقه إلى المركز الخامس.
وفي الختام اعترف سوموديكا أنه قد يكون مجنونًا في بعض الأحيان، وذلك تعليقًا على ردة فعله في بعض المباريات، موضحًا أنه كان يطالب أحد الجماهير بالصمت، عندما التفت إلى الجماهير عقب تسجيل فريقه هدفًا في مرمى الحزم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الشباب السعودي: استقالتي جاهزة في حالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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