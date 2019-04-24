أنشيلوتي يدفع نجم نابولي للهروب من سان باولو

يعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، كلمة السر في رغبة نجم البارتينوبي في مغادرة الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا" ديللو سبورت"، فإن لورينزو إنسيني نجم نابولي، يشعر بأنه يتلقى معاملة غير عادلة من قبل أنشيلوتي، ولم يعد يرغب في التدريب تحت قيادته مجددًا في قلعة سان باولو.

وأشارت إلى أن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي، فوض مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، من أجل البحث عن فريق جديد له في الصيف المقبل.

ويطلب دي لورينتس، الحصول على 100 مليون يورو من أجل السماح لإنسيني بالرحيل، لكن اللاعب يتمتع باهتمام ضعيف من بعض الأندية حتى الآن.

يذكر أن باريس سان جيرمان، يأتي على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات إنسيني في الميركاتو الصيفي المقبل.