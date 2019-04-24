إنتر ميلان يستعيد سلاحًا مهمًا أمام يوفنتوس

يستعد إنتر ميلان لمواجهة ضيفه يوفنتوس، على ملعب جوزيبي مياتزا، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان سيستعيد خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، الذي غاب عن مباراتي النيراتزوري الأخيرتين، أمام فروسينوني وروما، بسبب الإصابة.

وأضافت أن بروزوفيتش، شارك بشكل طبيعي في تدريبات اليوم، ليؤكد جاهزيته للمشاركة أمام البيانكونيري.

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ومن ناحية أخرى، قالت الشبكة إن ماتياس فيتشينو، لاعب وسط الإنتر، شارك أيضًا في المران بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات منفردة أمس الثلاثاء.

وتوج يوفنتوس بلقب الاسكوديتو رسميًا، في الجولة الماضية، عقب فوزه على فيورنتينا (2-1)، ووصوله إلى النقطة 87.

وهذا بينما يأتي النيراتزوري بالمركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 61 نقطة، ويسعى بقوة لتأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.