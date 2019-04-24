تقارير: ليفربول يقود سباق التعاقد مع لاعب نابولي خلال الصيف

كشفت عدة تقارير أوروبية عن رغبة ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع لورنزو اينسيني لاعب نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته كوريري ديلو سبورت ونقلته ميرور البريطانية فإن ليفربول يقود سباق التعاقد مع لاعب نابولي خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة الأخيرة أمام آرسنال بالدوري الأوروبي.

وخرج نابولي من سابق الدوري الأوروبي في دور ربع النهائي بعد فوز الجانرز بنتيجة 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وتفيد التقارير أن اينسيني يشعر بالإحباط بعد قرار أنشيلوتي باستبداله في مباراة آرسنال ليشتعل فتيل الأزمة بين الثنائي.

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وبحسب ما أكدته كورييري ديلو سبورت فإن إدارة النادي الإيطالي لن توافق على بيع اللاعب بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت ميرور أن ليفربول يزاحم تشيلسي وباريس سان جيرمان على التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا في إطار سعي الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز لتدعيم الخط الهجومي للفريق الإنجليزي.

لاعب نابولي عقده ممتد في نابولي حتى صيف 2022، وشارك مع فريقه هذا الموسم خلال 38 مباراة في مختلف البطولات، سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.