نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة بحساب مزور تحمل أسمه وتعلق بشكل غير لائق على العديد من الأحداث الرياضية. وشمل المحتوى المزور إهانة للجهاز الفني لنادي الزمالك وبعض لاعبي الفريق بعد مباراة بيراميدز والزمالك بالأمس والتي انتهت لصالح بيراميدز بهدف نظيف . ويتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة ويليله الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة لحساب مزور يحمل أسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.