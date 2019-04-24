مدرب لايبزيج يحلم بأول ألقابه لتتويج رحلة الصعود التاريخي

أكد المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، رالف رانكيك، أنه سيكون أمرًا رائعًا لو فاز فريقه بأول لقب له بعد 3 سنوات من صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليجا".

وجاءت تصريحات رانكيك بعد تأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس ألمانيا إثر تغلبه أمس الثلاثاء 3-1 على هامبورج في الدور قبل النهائي للبطولة.

"برلين، برلين، سنذهب إلى برلين"، هكذا صدحت جماهير لايبزيج التي حضرت في ملعب هامبورج، وبلغ عددها 4 آلاف مشجع، لمؤازرة فريقها في مباراة أمس بهتافات تعرب عن أملها في التتويج بلقب الكأس الألمانية، بعد أن خطف لايبزيج بطاقة التأهل إلى النهائي أمام 50 ألف متفرج.

وقال اللاعب الدنماركي، يوسف بولسن، نجم لايبزيج: "استحقينا الفوز، إنه نجاح كبير"، مؤكدًا أنه لا يهتم بهوية منافس فريقه في المباراة النهائية، التي ستتحدد بعد المواجهة التي ستجمع مساء اليوم الأربعاء بين بايرن ميونخ وفيردر بريمن.

ويقام نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو/ أيار المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وأضاف اللاعب الدنماركي الذي افتتح أهداف لايبزيج في مرمى هامبورج في الدقيقة 12 من مباراة أمس، قائلًا: "الشيء الوحيد المهم هو أننا أصبحنا في النهائي".

وجاء الهدفان الثاني والثالث للايبزيج في اللقاء بأقدام مدافع هامبورج، الصربي فاسيلجى جانجيتش، بالخطأ في مرماه، والسويدي الدولي إيميل فورسبرج، في الدقيقتين 53 و72 على الترتيب.

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فيما سجل الهدف الوحيد لهامبورج اللاعب الجامبي باكيري جاتا في الدقيقة 24، وهو الهدف الذي منح أصحاب الأرض تعادلًا مؤقتًا.

وأثبت لايبزيج خلال مباراة أمس أنه أحد الأندية الكبيرة في الكرة الألمانية في الوقت الراهن، ولولا سوء الحظ بارتطام 3 تصويبات للاعبيه في اللقاء بعارضة المرمى، والقائمين لتمكن من تحقيق نتيجة تاريخية.

وعبر لايبزيج أمس مباراته الـ 15 على التوالي بدون هزيمة، كما نجح في إنهاء مبارياته الـ 9 الأخيرة خارج ملعبه بتحقيق الفوز.

وأسهب رانكيك في الثناء على مشوار لايبزيج نحو الصعود لدوري الأضواء في ألمانيا قادمًا من دوري الدرجة الخامسة، حيث حقق هذا الإنجاز في غضون 10 سنوات فقط.

واستطرد المدرب الألماني قائلًا: "لا أعرف إذا كان قد حدث شيء مماثل قبل ذلك".

ومن المقرر أن يترك رانكيك منصبه كمدير فني للايبزيج في نهاية الموسم الجاري، وسيحل مكانه المدرب جوليان ناجليسمان.

ومن جانبه، أشاد المدير الفني لهامبورج، هانز فولف، أيضا بمنافس فريقه، حيث قال: "السرعة والدقة التي كانوا ينهون بها الهجمات كان من الصعب مواجهتها".