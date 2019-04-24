تشونبوك يعزز صدارته لمجموعته بدوري أبطال آسيا

عزَّز تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، موقعه في صدارة المجموعة السابعة لدوري أبطال آسيا، بفوزه الثمين (2-1) على أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم الأربعاء، بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

ورفع تشونبوك، رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بعدما جدد فوزه على أوراوا، وتجمد رصيد أوراوا عند 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة.

وتقدم تشونبوك، بهدفين سجلهما ريكاردو لوبيز، وكيم شين ووك، في الدقيقتين (12، 48)، فيما سجل شنزو كوروكي، الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة (58).