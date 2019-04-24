قبل ديربي الرور.. رئيس دورتموند: لا أرغب في هبوط شالكه.. وعليهم القتال

وضع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني المنافسة الشرسة بين ناديه وبين نادي شالكه جانبا وأعرب عن أمله في أن يتجنب شالكه الهبوط لدوري الدرجة الثانية بألمانيا.

ويلتقي دورتموند فريق شالكه يوم السبت المقبل في ديربي مثير بالمرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا) .

وتحظى المباراة بأهمية بالغة لكل من الفريقين حيث يحتاج دورتموند إلى الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في الفوز بلقب البوندسليجا هذا الموسم فيما يحتاج شالكه للفوز أملا في ثلاث نقاط غالية قد تساعده في مواجهة شبح الهبوط.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة فيما يحتل شالكه المركز الخامس عشر (الرابع من مؤخرة جدول المسابقة) برصيد 27 نقطة بفارق ست نقاط أمام شتوتجارت صاحب المركز السادس عشر.

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ويخوض صاحب المركز السادس عشر دورا فاصلا مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية على مقعد في البوندسليجا بالموسم التالي.

وقال فاتسكه ، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "لا أرغب في هبوط شالكه. مسابقة البوندسليجا تحتاج شالكه ومباريات الديربي".

وقال فاتسكه "من السخيف" اعتبار فوز شالكه في الديربي تعويضا عن موسمه المتواضع الذي شهد استبدال المدرب دومينيكو تيديسكو بالمدرب هوب ستيفنز.

وأشار إلى أن شالكه يجب ألا يختزل الموسم في مباراة الديربي وعليه أن يكافح من أجل البقاء في البوندسليجا.