الاتحاد الإنجليزي يقرر عدم تقديم الخمور للأندية لأسباب دينية

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء تقديم المشروبات الكحولية للأندية الفائزة بالبطولات في إنجلترا بسبب أسباب دينية. ومن التقاليد التي تتبعها إنجلترا تقديم زجاجات تحتوي على مشروبات كحولية للأندية التي تفوز بأي بطولة للاعبين والطاقم الفني. وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه سيتم تقديم مشروبات بدون كحول بدلاً من الخمور للأندية الأبطال. وسيبدأ تطبيق هذا القرار بدءاً من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي القادم بين مانشستر سيتي وواتفورد في الـ18 من مايو. وجاء قرار منع تقديم الخمور من الاتحاد الإنجليزي لأسباب دينية وأيضاً بسبب اللاعبين الذين لم يتجاوز عمرهم 18 عاماً.

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