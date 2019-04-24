الزمالك ضد النجم الساحلي .. هل يدخل الونش ثلاجة جروس؟...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. الونش "رجل جوة ورجل برة" مع الأبيض أصبح محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، مهددًا بالخروج من التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين، الأحد المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية. Advertisements الزمالك ضد النجم الساحلي .. تراجع مستوي الونش وجاء تراجع مستوي الونش فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، التى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وخسرها الأبيض بهدف نظيف سجله علي جبر، ليدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية إعادة محمد عبدالغنى، لقيادة خط الدفاع بجوار محمود علاء، فى مباراة الفريق أمام النجم الساحلى.

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