شكرا لقرائتكم الإنتاج: عقوبة هزيمة المقاولون نهائية.. وخسارة الزمالك تصعب مواجهة مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن العقوبة الموقعة على اللاعبين والمقدرة بـ 50 ألف جنيه عقب الخسارة من المقاولون العرب نهائية ولن يتم التراجع عنها . وقال مهدى فى تصريحات خاصة : "العقوبة جاءت بقرار من مجلس إدارة النادى ولن يتم التراجع عنها وأمام اللاعبين فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة عن طريق الفوز على الزمالك فى المباراة المقبلة " ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى :" نعلم أن مباراة الزمالك زادت صعوبة بعد خسارة الأبيض أمام بيراميدز وفقدانه قمة الدوري ولكننا فريق كبير بإمكانه العودة لتقديم مباريات ممتعة أمام الكبار كعادتنا فى السنوات الأخيرة " Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف . ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت

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