شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم 24-4-2019 عن الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم عن استعدادات القلعة البيضاء لمواجهة النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، الأحد المقبل على استاد برج العرب، ونسيان هزيمة أمس الثلاثاء أمام بيراميدز بهدف نظيف، وخسارة صدارة الدورى.

اخبار الزمالك اليوم عن مطالبة جروس للاعبين بنسيان الهزيمة



اخبار الزمالك اليوم عن مطالبة السويسرى كريستيان جروس للاعبى الفريق، بضرورة غلق ملف الدورى ونسيان الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد، مشددا على لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على النجم الساحلى فى المباراة، التى ستجمعهما يوم 28 من الشهر الجارى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن مسابقة الدورى لم تحسم بعد ومازالت المنافسة قائمة مع الأهلى وبيراميدز.

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اخبار الزمالك اليوم عن عودة كهربا للتشكيل الأساسى



اخبار الزمالك اليوم عن اقتراب محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسى للزمالك أمام النجم الساحلى، بعدما ظهر بصورة جيدة عقب الدفع به كبديل فى الشوط الثانى أمام بيراميدز، وسيقود الجناح الأيسر أمام بطل تونس بعد تذبذب مستوى أحمد سيد زيزو.

اخبار الزمالك اليوم.. فحص طبى لحازم وبوطيب وأحداد





اخبار الزمالك اليوم عن خضوع الثلاثى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، والمغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، ومواطنه حميد أحداد، لفحص طبى لتحديد موقفهم من التواجد أمام النجم الساحلى، ويأمل السويسرى كريستيان جروس، فى الوقوف على حالة الثلاثى المصاب بالفريق، لتحديد إمكانية الاعتماد على أحدهم فى هذه المباراة من عدمه.

وكان الثلاثى إمام وبوطيب وأحداد قد تغيبوا عن التواجد مع الزمالك أمام بيراميدز مؤخرا بالدورى فى المباراة التى خسرها الأبيض بهدف نظيف، حيث يؤدى حازم إمام برنامج تأهيلى لإصابته بمزق فى السمانة بينما يعانى بوطيب من إصابة بسيطة فى الركبة وقد يعود فى مران اليوم فيما يعانى أحداد من إصابة فى العضلة الأمامية.