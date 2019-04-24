شكرا لقرائتكم عمرو منسي يتحدث عن إعتزال أسطورة الأسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد عمرو منسي نجم الأسكواش السابق أن اعتزال رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري، اللعب بشكل نهائي بسبب إصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات يُمثل خسارة كبيرة للعبة.

وقال منسي في تصريحات صحفية: "فضلاً عن أن رامي عاشور صديق شخصي ومقرب إلى قلبي بشكل كبير، إلا أنه كان سبب نجاح بطولة الجونة الدولية للإسكواش، فقد نجح في الفوز بتلك البطولة ثلاث مرات أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠١٥".

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وأضاف: "رامي كان له دورا كبيرا في نجاح البطولة وكان هناك اهتمام جماهيري كبير بمبارياته، أتذكر عندما كان يلعب مع محمد الشوربجي في النهائي، وكان الجماهير تتابع بشغف كبير".

واستطرد قائلا: "اعتزال رامي عاشور خسارة كبيرة، ولكني متأكد أنه سوف يضيف للعبة بعد الاعتزال بشكل رسمي، فقد نجح في اكتساب خبرات كبيرة على مدار لعبه لسنوات طويلة في ملاعب الإسكواش".