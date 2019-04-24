شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد خدمات حمدى النقاز أمام الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإنذار الثالث يحرم نادي الزمالك من خدمات التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الانتاج الحربي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 1 مايو المقبل للإيقاف.

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يشار إلى أن النقاز حصل على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري، مما يمنعه من لعب مواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي المقبلة.

ويحاول الزمالك تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للحاق بلقاء الإنتاج الحربي المقبل في ظل إصابته بمزق في عضلة السمانة.