شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد خدمات حمدى النقاز أمام الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الإنذار الثالث يحرم نادي الزمالك من خدمات التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الانتاج الحربي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 1 مايو المقبل للإيقاف.
يشار إلى أن النقاز حصل على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري، مما يمنعه من لعب مواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي المقبلة.
ويحاول الزمالك تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للحاق بلقاء الإنتاج الحربي المقبل في ظل إصابته بمزق في عضلة السمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفقد خدمات حمدى النقاز أمام الإنتاج الحربى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.