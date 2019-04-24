شكرا لقرائتكم سر اعتداء عامل غرف ملابس الزمالك على أحد الأشخاص بعد مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى ميلا ، عامل غرفة ملابس فريق الزمالك، عن سر الصورة المتداولة له خلال اعتدائه بالضرب على أحد الأشخاص، بعد لقاء الزمالك وبيراميدز الذى جمعهم أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والذى انتهي بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

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وقال ميلا: "وجدت شخص يقوم بسرقة أحد أحذية اللاعبين من على مقاعد البدلاء ويحاول الهروب بعد انتهاء اللقاء، فأسرعت بالجرى خلفه وعندما أمسكت به حاولت استرداد الحذاء فقط".

وأضاف عامل غرف ملابس الزمالك: "تعرضت للهجوم من الجميع دون أن يعلم أحدهم سبب الصورة، والشخص الذي سرق الحذاء ليس صحفي أو مصور كما يتداول البعض".