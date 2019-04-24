شكرا لقرائتكم الزمالك يجمد مستحقات اللاعبين لحين استعادة صدارة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك إيقاف مستحقات لاعبى الفريق بعد الخسارة من بيراميدز فى الدورى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أنه تم رهن صرف المستحقات لحين استعادة المركز الأول فى جدول مسابقة الدورى الممتاز.
وكان الزمالك خسر من بيراميدز بهدف دون رد سجله على جبر فى اللقاء، الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى والمؤجل من الجولة السادسة والعشرين بالدورى.
ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 60 نقطة بعد الخسارة من بيراميدز، فى حين يعتلى الأخير المركز الأول برصيد 63 نقطة.
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