شكرا لقرائتكم الاهلي يفوز بكأس مصر لسيدات كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حصد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لقب كأس مصر بعدما حقق فوزاً مهماً على على البنك الأهلى بنتيجة 25 / 21 فى نهائى البطولة على صالة أكتوبر الدولية ، بينما حصد فريق الزمالك على المركز الثالث و الميدالية البرونزية بالفوز على الحوار بنتيجة 30 / 29 .

كان الأهلى قد تأهل إلى الدور النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة 29 / 23 ، بينما تأهل البنك الأهلى بالفوز على الحوار بنتيجة 35 / 31 إلى الدور النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة 29 / 23 ، بينما تأهل البنك الأهلى بالفوز على الحوار بنتيجة 35 / 31 .