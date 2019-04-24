شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. محمد هانى يواصل التأهيل بالقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي تدريبات تأهيلية عقب مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. الأهلي ضد المصري .. محمد هاني يخوض تدريبات تأهيلية Advertisements وأدى محمد هاني تدريبات تأهيلية تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بإجهاد عضلي. الأهلي ضد المصري .. الأحمر يستعد لموقعة المكس ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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