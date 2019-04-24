شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الأسماعيلي إستعداداً لمواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختار البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفني للأسماعيلي قائمة فريقه إستعداداً لخوض مباراة وادى دجلة غدا الخميس على ملعب بتروسبورت في الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى. Advertisements وشهدت القائمة انضمام محمد بيومى لاعب فريق 99 للمرة الأولى مع عودة الثلاثى عماد حمدى وأسامة إبراهيم والتنزانى “يحيي زايد” بجانب محمود دونجا بعد انتهاء ايقافه. وضمت القائمة ، كلاً من : محمد فوزى – محمود رضا ، طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمود متولى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم ، عماد حمدى – محمود عبد العاطى “دونجا” – محمد صادق – محمد بيومى – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – إبراهيم حسن – عبد الرحمن مجدى، ، أودا مارشال – يحيى زايد وشيلونجو.

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