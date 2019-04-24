شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلى قبل مواجهة دجلة.. جلسة تحفيزية وتخفيف الحمل البدنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مران الإسماعيلى قبل مواجهة دجلة اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لمواجهة وادى دجلة غدا الخميس على ملعب بتروسبورت ، فى إطار الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى الممتاز. المران بدأ باجتماع من الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى مع اللاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجة ايجابية واستعادة مسيرة الانتصارات مجددا. Advertisements وتخلل المران الختامى إقامة عدة جمل فنية وتكتيكية سعيا لتطبيقها خلال مواجهة الغد ومباغتة المنافس. وفضل المدرب البلجيكى تخفيف الحمل التدريبى على اللاعبين قبل المباراة من أجل تجنب شعورهم بالأرهاق. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم ايقافها للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين الخطط الفنية المطبقة.

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