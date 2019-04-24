شكرا لقرائتكم حسم ملعب مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مصير ملعب مباراة الزمالك والنجم الساحلى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى ذهاب الدور قبل نهائى الكونفيدرالية. Advertisements قال حسين لـ"الخليج 365" إن الأمن وافق بشكل رسمى على إستضافة استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك والنجم الساحلى، موضحا أن هناك اجتماعا أمنيا سيقام بعد قليل بحضور القيادات الأمنية والعسكرية لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة باللقاء والحضور الجماهيرى. يذكر أن الزمالك خسر أمس أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الدورى.

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