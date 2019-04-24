برشلونة يهزم ألافيس ويقترب من حسم اللقب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز برشلونة على مضيفه ألافيس بهدفين دون رد يوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم ليقترب خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي والـ26 في تاريخه.
وتقدم كارليس آلينيا لبرشلونة في الدقيقة 54، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، بعد أن ألغى الحكم هدفًا سجله المدافع جيرارد بيكيه، وأحتسب بدلًا منه ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ( فار) التي أثبتت أن مدافع ألافيس لمس الكرة بيده قبل وصولها إلى بيكيه.
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن.
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