شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد الجمعة المقبل موعدا لختام الدورة الأولى لمشروع الأكاديميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن منصور مدير مشروع الأكاديميات باتحاد الكرة أن الدورة الأولى للأكاديميات ستختتم بعد غد الجمعة بالتجمع الخامس، اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك بمشاركة 27 أكاديمية من مواليد (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 و2012 معًا).

وأشار منصور إلى أنه سيتم اختيار صاحب المركز الأول والثانى والثالث من كل مرحلة سنية، الأول سيحصل على كأس الاتحاد والميدالية الذهبية والشهادات التقديرية والثانى الميدالية الفضية والشهادات التقديرية، والثالث على الميدالية البرونزية والشهادات التقديرية.

يذكر أن مشروع الأكاديميات الذى يشرف عليه حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، يهدف لتوسيع المشاركة من كل محافظات مصر، لاكتشاف المواهب، وإعطاء محاضرات للمدربين، لصقل خبراتهم، حتى يكونوا مؤهلين لإدارة الأكاديميات.