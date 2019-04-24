شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته على صراع القمة بين الثلاثة الكبار فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تصدر فريق بيراميدز لقمة الدورى بالتغلب على الزمالك فى المباراة التى جمعتهما أمس، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين، أصبحت صدارة الدورى "دوارة" على الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز، فبعد مباراة وأخرى تنتقل القمة بين الأندية الثلاثة الكبرى، وهو ما يفرض عدة تساؤلات نرصدها فى التقرير التالى..

ما الفرق التى تتصارع على قمة الدورى؟

ينافس على قمة الدورى كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز، فى ظل النتائج الطيبة التى حققتها هذه الفرق بالبطولة المحلية، حتى أصبح بيراميدز فى الصدارة وخلفه الزمالك فى الوصافة، بينما الأهلى يحل ثالثا حتى الآن.

ما موقف كل من الأهلى وبيراميدز والزمالك فى جدول الدورى؟

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يحتل بيراميدز المركز الأول بعد أن خاض 29 مباراة، فاز فى 18 وتعادل فى 9، بينما خسر مباراتين فقط، ليصل رصيه إلى النقطة 63، وخلفه يأتى الزمالك برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة فقط، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، وقد فاز فى 18 باراة وتعادل فى 6 وخسر فى 3 لقاءات، وبالانتقال إلى الأهلى فلم يخوض حتى الآن سوى 26 مباراة، جمع منها 58 نقطة، بعد أن فاز فى 18 وتعادل فى خسر مثلها.

كيف تؤثر مباراة الأهلى أمام المصرى فى البطولة المحلية؟

الأهلى يلتقى غدا مع المصرى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر، وحال الفوز فى المباراة يصل إلى النقطة 61، وبذلك يخطف الوصافة من الأبيض، على أمل أن يحقق الفوز فى المباريات المقبلة ليعود إلى القمة مرة أخرى.

ما المباريات المتبقية لكل فريق من الثلاثة الكبار فى الدورى؟

يتبقى لبيراميدز 6 مباريات بالدورى أمام كل من المصرى ومصر المقاصة ووادى دجلة والنجوم وحرس الحدود، بينما يتبقى للأهلى 8 مباريات أمام المصرى والإسماعيلى والنجوم وإنبى وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك، وبالنسبة للفريق الأبيض فمن المقرر أن يخوض خلال الفترة المقبلة مواجهاته المتبقية فى مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى ووادى دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربى والداخلية والجونة والأهلى.