قائمة الإسماعيلى لموقعة دجلة.. وجه جديد وعودة الرباعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى قائمة لاعبيه لملاقاة وادى دجلة غدا الخميس، على ملعب بتروسبورت لحساب الأسبوع الـ30 بمسابقة الدورى المحلى. شهدت القائمة انضمام محمد بيومى لاعب فريق 99 للمرة الأولى مع عودة الثلاثى عماد حمدى وأسامة إبراهيم والتنزانى يحيى زايد بجانب محمود دونجا بعد انتهاء إيقافه. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى … Advertisements حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمود رضا. خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمود متولى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم. خط الوسط .. عماد حمدى – محمود عبد العاطى “دونجا” – محمد صادق – محمد بيومى – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – إبراهيم حسن – عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. أودا مارشال – يحيى زايد – شيلونجو.

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