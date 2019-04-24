شكرا لقرائتكم خبر عن علاء جبر: نتيجة التعديلات الدستورية تأكيد لتأييد الشعب للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن نتيجة الاستفتاء على الدستور تعبر عن تماسك الشعب المصرى وثقته الكبيرة فى القيادة السياسية الحالية.

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قال الدكتور علاء جبر، فى بيان، الشعب المصرى ضرب مثالا للجميع فى وعية بالوضع الحالى للبلاد، وأكد من خلال الاستفتاء على الدستور التمسك بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دفع عجلة التنمية والتطوير منذ تولى رئاسة البلاد.

وأوضح الدكتور علاء جبر أن الأعداد الكبيرة التى شاركت فى الاستفتاء على الدستور ونسبة التأييد أكدت وعى وتماسك الشعب المصرى، ووجهت رسالة لكل المتربصين بالبلاد بأن الشعب وقيادته السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يد واحدة.