شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى لـ"لاعبيه" : عقوبة الـ 50 ألف "نهائية".. والفوز على الزمالك "عربون صلح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن العقوبة التى وقعها النادى على اللاعبين والمقدرة بـ 50 ألف جنيه عقب الخسارة من المقاولون العرب نهائية ولن يتم التراجع عنها .

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "العقوبة كانت بقرار من مجلس إدارة النادى ولن يتم التراجع عنها وأمام اللاعبين فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة عن طريق الفوز على الزمالك فى المباراة المقبلة ".

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى :" نعلم أن مباراة الزمالك زادت صعوبة بعد خسارة الأبيض أمام بيراميدز وفقدانه قمة الدوري ولكننا فريق كبير بإمكانه العودة لتقديم مباريات ممتعة أمام الكبار كعادتنا فى السنوات الأخيرة ".

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وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .