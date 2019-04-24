شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد برونزية كأس مصر لكرة اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك على المركز الثالث و الميدالية البرونزية بعد الفوز على الحوار بنتيجة 30 / 29 فى لقاء تحديد صاحب المركز الـ 3 فى كأس مصر لمواليد 2002 . بنما يلتقى فريق الأهلى مع البنك الأهلى لتحديد البطل على صالة أكتوبر الدولية التى شهدت لقاء تحديد صاحب البرونزية أيضا . تأهل الأهلى إلى الدور النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة 29 / 23 ، بينما تأهل البنك الأهلى بالفوز على الحوار بنتيجة 35 / 31 .

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