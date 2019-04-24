شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى ذهاب قبل نهائى الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل، ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال حسين، لـ"الخليج 365"، إن الأمن وافق بشكل رسمى على استضافة اللقاء، موضحا أن هناك اجتماعا أمنيا سيقام، بعد قليل، بحضور القيادات الأمنية لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء والحضور الجماهيرى.

يذكر أن الزمالك خسر أمس أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الدورى.