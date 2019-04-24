شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى يتأهل لنهائى بطولة الجونة للرواد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب عمرو منسى مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش على نظيره جوليانو توريانو فى المباراة التى جمعت الثنائى بنصف نهائى بطولة الجونة المفتوحة لمنافسات الرواد لمرحلة 35 عاما. وفاز منسى على منافسه توريانو بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 4-11,1, 11-7. Advertisements ويترقب منسى الفائز من مباراة محمد حاتم ومنافسه دانى فى المباراة النهائية لبطولة الجونة للرواد.

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