تفاصيل لقاء محمد صلاح بالجاليه المصريه بأمريكا بعد حفل "التايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم

كتب: أحمد أبوعقيل

قالت حركة صوت مصر فى الخارج برئاسة المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين أنها بدافع من حبهم لوطنهم أصر عدد من قيادات الجالية المصرية وحركة صوت مصر في أمريكا على لقاء النجم المصرى العالمي محمد صلاح الذى تواجد في نيويورك لحضور حفل مجلة التايم الأمريكية بعد اختياره من بين 100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم.

وتقول إيمان وهمان منسقة حركة صوت مصر فى أمريكا والقيادية بالجالية، قررت انا وزملاء قياديين فى الجالية هما هابى هلال وهدى الدسوقى الذهاب إلى الفندق الذى يقيم به النجم محمد صلاح وانتظرناه حتى عاد من حفل التايم وبالفعل استقبلنا لدى عودته أفضل استقبال وتحدثنا معه أنه فخر لمصر وان له شعبية كبيرة هنا فى أمريك.

وتابعت:" أكد لنا أنه فخره بمصريته وحقق هذا النجاح الذى يسعد الشعب المصرى، وأضافت لقد كان فى قمه الرقى والأخلاق فى تعامله معاي.

وأضافت :" حصلنا على توقيع النجم المصري على الأعلام والتشرتات الخاصة بنا كما حصل موظفي وعمال الفندق على توقيع صلاح أيضا.