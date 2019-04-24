’’بريميرليج ده ولا إيه‘‘.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية لثلاثي القمة

كتب: ضياء السقا

ازداد الدوري المصري اشتعالا، بعد فوز بيراميدز على الزمالك، مساء الثلاثاء، بهدف دون رد، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26.

وأحرز هدف بيراميدز الوحيد المدافع علي جبر.

ويلتقي الأهلي مع المصري مساء الخميس، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 19.

وبذلك اعتلى بيراميدز صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، يليه الزمالك بـ60 نقطة، من 27 لقاء، ثم الأهلي ثالثا بـ 58 نقطة من 26 مواجهة.

المباريات المتبقية لثلاثي القمة

وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.

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مباريات الأهلي: المصري- الإسماعيلي- النجوم- إنبي - الجيش- سموحة- المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الإسماعيلي- دجلة- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.

مباريات بيراميدز: المصري، مصر المقاصة، وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي الدوري، يتصدر القائمة أحمد علي بـ15 هدفا، يليه محمود علاء وخالد قمر بـ13 هدفا لكل منهما، وصلاح أمين بـ11 هدفا.

جدول ترتيب الدوري كاملا: