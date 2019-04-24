داني ألفيس يجرد حسام حسن من لقبه الأسطوري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حطم النجم البرازيلي، داني ألفيس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رقما قياسيا استمر لسنوات طويلة بحوزة نجم منتخب مصر السابق حسام حسن.

صحيفة “جارديان” الإنجليزية، ذكرت أن داني ألفيس البالغ من العمر 36 عاما، الذي انضم إلى النادي الفرنسي في عام 2017، بات اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم بعدما بلغ رصيده 42 لقبا، متقدما على حسام حسن الأيقونة المصرية، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده رفقة الأهلي والزمالك كما حقق بطولات أخرى ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقبا.

الصحيفة أوضحت أن الإسباني أندرياس إنييستا فاز بـ37 لقبا، بالتساوي مع البرازيلي ماكسويل، وكذلك المصري إبراهيم حسن.

كما سلطت الضوء على مسيرة داني ألفيس والألقاب التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي محققا معه 3 ألقاب، قبل أن ينتقل لفريق إشبيلية الإسباني ويفوز معه بـ5 ألقاب أخرى.

وفيما يلي أرقام داني ألفيس الـ42:

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باهيا البرازيلي: 3 ألقاب

إشبيلية الإسباني: 5 ألقاب

برشلونة الإسباني: 23 لقبا

يوفنتوس الإيطالي: لقبان

باريس سان جيرمان: 5 ألقاب

منتخب البرازيل: 4 ألقاب