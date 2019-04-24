تعرف علي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ديربي مانشستر المرتقب

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يحتضن استاد أولد ترافورد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم الأربعاء، ديربي مدينة مانشستر، حين يستضيف نادي مانشستر يوناتيد نظيره وغريمه اللدود مانشستر سيتي، بقيادة الحكم أندريه مارينر، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، انتهى بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز ثلاثية السيتي دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وإلكاي جوندوجان، فيما أحرز هدف اليونايتد أنتوني مارسيال، وكان يدرب الشياطين الحمر حينها البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ديربي مانشستر 1- ليفربول برصيد 88 نقطة 2- مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة 3- توتنهام هوتسبير برصيد 70 نقطة 4- تشيلسي برصيد 67 نقطة 5- آرسنال برصيد 66 نقطة 6- مانشستر يونايتد برصيد 64 نقطة 7- واتفورد برصيد 50 نقطة 8- إيفرتون برصيد 49 نقطة 9- ليستر سيتي برصيد

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ديربي مانشستر



1- ليفربول برصيد 88 نقطة 1- ليفربول برصيد 88 نقطة 2- مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة 3- توتنهام هوتسبير برصيد 70 نقطة 4- تشيلسي برصيد 67 نقطة 5- آرسنال برصيد 66 نقطة 6- مانشستر يونايتد برصيد 64 نقطة 7- واتفورد برصيد 50 نقطة 8- إيفرتون برصيد 49 نقطة 9- ليستر سيتي برصيد 48 نقطة Advertisements 10- وولفرهامبتون برصيد 48 نقطة 11- وست هام يونايتد برصيد 43 نقطة 12- كريستال بالاس برصيد 42 نقطة 13- نيوكاسل يونايتد برصيد 41 نقطة 14- بورنموث برصيد 41 نقطة 15- بيرنلي برصيد 40 نقطة 16- ساوثهامتون برصيد 37 نقطة 17- برايتون برصيد 34 نقطة 18- كارديف سيتي برصيد 31 نقطة 19- فولهام برصيد 23 نقطة 20- هيديرسفيلد تاون برصيد 14 نقطة



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