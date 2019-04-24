انت الان تتابع فيفا يتغنى بمحمد صلاح بسبب «السجادة الحمراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

محمد صلاح

تغنى الاتحاد الدولى لكرة القدم بالفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد اختياره ضمن 100 شخصية هي الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019، وذلك أثناء تواجده في حفل مجلة «تايم» الأمريكية الذي أقيم بمدينة «نيويورك» فجر اليوم الأربعاء، وجاء هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ضمن 5 رياضيين فقط فى قائمة «التايم» كلاعب كرة القدم الوحيد فيها، وكتب حساب "فيفا" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "محمد صلاح على السجادة الحمراء في لينكولن سنتر، نيويورك في حفل مجلة التايم الأمريكية أمس لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم".

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وجاء محمد صلاح بجانب الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز، ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان، والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، والممثلة إميليا كلارك. محمد صلاح على السجادة الحمراء في لينكولن سنتر، نيويورك في حفل مجلة @TIME