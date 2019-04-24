انت الان تتابع ميدو عن سقوط الزمالك: «لم يقدم ما يشفع له للفوز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م الزمالك علق أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، على سقوط أبناء ميت عقبة بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، أمام بيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019). وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة. وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة أمس للفوز! ولكن الآن وقت تكاتف الجميع خلف الفريق، الآن وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين. اللاعبون يعلمون تمامًا أن عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه أمس، إذا أرادوا أن يكونوا أبطالا! أغلقوا صفحة Advertisements وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة أمس للفوز! ولكن الآن وقت تكاتف الجميع خلف الفريق، الآن وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين. اللاعبون يعلمون تمامًا أن عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه أمس، إذا أرادوا أن يكونوا أبطالا! أغلقوا صفحة مباراة أمس وقاتلوا في كل المباريات". — Mido (@midoahm) #الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة امس للفوز!! ولكن الان وقت تكاتف الجميع خلف الفريق الان وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين..اللاعبون يعلموا تماما ان عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه بالأمس إذا أرادوا ان يكونوا ابطالا!! اغلقوا صفحة مباراة الامس وقاتلوا في كل المباريات — Mido (@midoahm) April 24, 2019 — Mido (@midoahm)

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