الارشيف / اخبار الرياضه

ميدو عن سقوط الزمالك: «لم يقدم ما يشفع له للفوز»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ميدو عن سقوط الزمالك: «لم يقدم ما يشفع له للفوز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

الزمالك

الزمالك

علق أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، على سقوط أبناء ميت عقبة بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، أمام بيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019). وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة أمس للفوز! ولكن الآن وقت تكاتف الجميع خلف الفريق، الآن وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين. اللاعبون يعلمون تمامًا أن عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه أمس، إذا أرادوا أن يكونوا أبطالا! أغلقوا صفحة

Advertisements

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة أمس للفوز! ولكن الآن وقت تكاتف الجميع خلف الفريق، الآن وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين. اللاعبون يعلمون تمامًا أن عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه أمس، إذا أرادوا أن يكونوا أبطالا! أغلقوا صفحة مباراة أمس وقاتلوا في كل المباريات".

 

— Mido (@midoahm)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو عن سقوط الزمالك: «لم يقدم ما يشفع له للفوز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا