رسالة «واتس آب» من لاعب الأهلي لتركي الشيخ

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باتت التسريبات هي شعار المرحلة داخل جدران النادي الأهلي، وكل يوم يتم الكشف عن معلومات وأزمات جديدة، سواء داخل مجلس الإدارة أو داخل صفوف فريق الكرة

يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت وأزمات جديدة داخل جدران النادي الأهلي، بعد الأنباء التي تم تسريبها من جانب بعض المقربين من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، عن تواصل بعض لاعبي الأهلي وتحديدًا 3 لاعبين، مع الأخير خلال الأيام الماضية للانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة أو الاحتراف في أحد الأندية السعودية والهروب من الأوضاع السيئة داخل النادي.

التسريبات التي خرجت من بعض المقربين من المستشار تركي آل الشيخ كشفت عن تلقيه رسائل على الـ«واتس آب» من 3 لاعبين أحدهم أجنبي والمقصود هو المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، لأنه الوحيد من اللاعبين الأجانب الذي لم يجدد تعاقده حتى الآن، ورغم أنه يتبقى له في تعاقده موسمين، فإن اللاعب يعاني من أزمة

التسريبات التي خرجت من بعض المقربين من المستشار تركي آل الشيخ كشفت عن تلقيه رسائل على الـ«واتس آب» من 3 لاعبين أحدهم أجنبي والمقصود هو المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، لأنه الوحيد من اللاعبين الأجانب الذي لم يجدد تعاقده حتى الآن، ورغم أنه يتبقى له في تعاقده موسمين، فإن اللاعب يعاني من أزمة نفسية منذ فترة لعدة أسباب، أبرزها الهجوم الذي تعرض له في قناة الأهلي من جانب عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، بعد واقعة تمزيق الـ«تيشيرت» في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي العام الماضي، والهجوم عليه من الجماهير وصفحات «السوشيال ميديا» التي تنتمي للأهلي. هذه الأنباء من شأنها أن تزيد الأوضاع اشتعالًا داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأحداث الأخيرة والهزائم المتتالية للفريق والتي تسببت في تعرض اللاعبين لهجوم شديد من الجماهير سواء خلال مباراة فريقهم أمام بيرامديز، التي أُقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بعض أعضاء النادي بالهجوم على اللاعبين أثناء خوضهم المران على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، يوم الأحد الماضي، وحاول بعضهم الاشتباك معهم ووجهوا لهم هتافات مسيئة، وكان هذا الأمر أمام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي كان يعقد اجتماعا خاصا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل هذه الواقعة بدقائق قليلة. Advertisements ويعد أزارو أحد اللاعبين المؤثرين في صفوف الأهلي مع الثنائي علي معلول وجونيور أجايي، وقد حصل المهاجم المغربي على لقب هداف الدوري الموسم الماضي، حيث سجل اللاعب 18 هدفًا تصدر بها قائمة الهدافين وهو رقم قياسي بالنسبة للمهاجمين الأجانب في الدوري المصري، لأنه لم يسبقه أي لاعب أجنبي في تسجيل هذا العدد من الأهداف، وخاض أزارو مع الأهلي الموسم الماضي 43 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 8 أهداف، بينما يعاني اللاعب في الموسم الحالي، بعدما شارك في 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف فقط وصنع هدفين. ويعلم الجميع أن وكيل أزارو هو محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وهو أيضًا وكيل الثنائي علي معلول وجونيور أجايي، اللذين جددا تعاقديهما مع الأهلي منذ أسابيع قليلة، حيث تم تجديد عقد معلول بعد موافقة الأهلي على شروط اللاعب، وهي حصوله في الموسم الأول على مليون دولار، وفي الموسم الثاني على مليون و200 ألف دولار، وفي الموسم الثالث على مليون و500 ألف دولار، أي أن اللاعب سيكلف خزينة الأهلي خلال 3 سنوات ما يعادل 65 مليون جنيه، كما تم تجديد عقد جونيور أجايي بعدها بأيام قليلة وبنفس الشروط أيضًا. اقرأ أيضًا.. اجتماع عاجل اليوم في الأهلي برئاسة محمود الخطيب اقرأ أيضًا.. كواليس جديدة في استقالات الأهلي.. 3 أعضاء اجتمعوا مع تركي اقرأ أيضًا.. 5 عقوبات قاسية ضد الأهلي بعد معركة الصيد الدامية اقرأ أيضًا.. الأمن يرفض إقامة لقاء الطلائع والأهلي على هذا الملعب اقرأ أيضًا.. الخطيب والعامري.. أزمة ملتهبة بسبب تسريبات المصري اليوم

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