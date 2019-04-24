انت الان تتابع الزمالك في غياب فرجاني ساسي = الخسارة بنسبة 67% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

فرجاني ساسي

انتصر نادي بيراميدز على ضيفه الزمالك بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.

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واستمر الزمالك في ظهوره الباهت، في ظل غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي، خصوصًا أن صاحب الـ27 عامًا كان يقدم أداء مميزا ومبدعا مع القلعة البيضاء، قبل إصابته خلال مواجهة حسنية أغادير المغربي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. فرجاني ساسي، منذ وصوله للزمالك، شارك مع القلعة البيضاء في 21 مباراة،