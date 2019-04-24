انت الان تتابع بعد إسقاط نادي الزمالك.. ميدو يتغنى بتجربة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

أحمد حسام «ميدو»

تغنّى أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، بتجربة نادي بيراميدز، وذلك بعد ساعات من انتصار بيراميدز على القلعة البيضاء بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.

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وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قلت في بداية الموسم إن تجربة بيراميدز ستجعل الدوري أقوى، وإني شخصيا أتمنى أن يتشجع المستثمرون الأجانب من هذه التجربة ويكون عندهم نفس القدر من شجاعة تركي آل الشيخ ويستثمروا في الدوري المصري صاحب التاريخ العريق. يجب أن يكون هذا الفكر