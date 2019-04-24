انت الان تتابع بعد إسقاط نادي الزمالك.. ميدو يتغنى بتجربة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
أحمد حسام «ميدو»
تغنّى أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، بتجربة نادي بيراميدز، وذلك بعد ساعات من انتصار بيراميدز على القلعة البيضاء بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قلت في بداية الموسم إن تجربة بيراميدز ستجعل الدوري أقوى، وإني شخصيا أتمنى أن يتشجع المستثمرون الأجانب من هذه التجربة ويكون عندهم نفس القدر من شجاعة تركي آل الشيخ ويستثمروا في الدوري المصري صاحب التاريخ العريق. يجب أن يكون هذا الفكر
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قلت في بداية الموسم إن تجربة بيراميدز ستجعل الدوري أقوى، وإني شخصيا أتمنى أن يتشجع المستثمرون الأجانب من هذه التجربة ويكون عندهم نفس القدر من شجاعة تركي آل الشيخ ويستثمروا في الدوري المصري صاحب التاريخ العريق. يجب أن يكون هذا الفكر توجهًا من الدولة".
وواصل نجم الزمالك السابق: "يجب أن تعمل الدولة على توفير مناخ صحي للمستثمرين الأجانب بالقدوم لمصر، وتشجيعهم على ضخ أموالهم في مصر. يجب أن نسوق الدوري وننظمه بشكل أفضل حتى نشجعهم. تخيلوا لو أن هناك 4 فرق أخرى بنفس مستوى بيراميدز في الدوري بجانب فرقنا التاريخية العريقة! سنعود مرة أخرى لنكون أفضل دوري بالمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إسقاط نادي الزمالك.. ميدو يتغنى بتجربة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.