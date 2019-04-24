شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ في قائمة الأهلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري في إطار منافسات بطولة الدوري المقرر لها، غدًا الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية.

وضمت القائمة كلًا من :

على لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايي وعربي بدر.

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