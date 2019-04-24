زيدان يتحدث عن.. الميركاتو الصيفي للريال.. الموسم الأفضل لبنزيما.. وهدفه المقبل

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أن كل شئ ممكن حدوثه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الفريق سيركز على بطولة الدوري الإسباني "الليجا" من بداية الموسم المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدًا الخميس في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال زيدان: "سنخوض مباراة صعبة، وسنواجه فريق صعب، ما أريده من فريقي هو التركيز الشديد ضد منافس قوي".

وأضاف: "نحن أفضل بعد المباراة الأخيرة ونتحسن من لقاء إلى آخر".

وتابع زيدان تصريحاته قائلًا: "بداية من الموسم المقبل سيكون هدفنا الأول هو الدوري الإسباني، سنحاول بدء الموسم بشكل جيد، وإلا ستتعقد الأمور مرة أخرى".

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وأوضح زيزو: "لدينا 33 لقب ليجا.. كل حقق برشلونة. في النهاية لقد حقووا مؤخرًا اللقب وقدموا أداء جيد، علينا الاعتراف بذلك وتهنئتهم، ولكن التاريخ يؤكد زعامة مدريد".

وأكمل: "كورتوا جاهز للمشاركة في المباريات، لا أعرف من سيبقى ومن سيغادر خلال الموسم المقبل، كل شئ من الممكن حدوثه".

وعن كريم بنزيما قال الفرنسي: "أعتقد أن بنزيما لا يهمه ما إذا كان يلعب بمفرده أو مع شخص آخر، إنه يقدم أفضل موسم له وليس لديه مشكلة في ذلك".

وبسؤاله عن الميركاتو الصيفي للفريق الملكي قال: "إذا اشتريت لاعبين، يجب أن يرحل آخرين، حاليًا نحن بين 24 و 25 لاعبًا ، وإذا اشترينا المزيد ، يجب أن يرحل البعض إنه أمر طبيعي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة.