"Dickie Mo" أناقة محمد صلاح تخطف أنظار الصحافة الإنجليزية.. صور

ببدلة توكسيدو وربطة عنق سوداء، خطف محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول أنظار الصحافة الإنجليزية بعد ظهوره في حفل مجلة تايم الأمريكية بنيويورك عقب اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة على وجه الأرض فى2019.
ونشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا عن صلاح بعنوان "Dickie MO" في إشارة إلى البدلة وربطة العنق التى يرتديها صلاح بعدما استبدلت "Dickie Bow" بـ"Mo"، وقالت أن صلاح ظهر متألقًا في بدلة توكسيدو برفقة نجمة مسلسل صراع العروش إيميليا كلارك بحفل مجلة تايم، وهي ترتدي اللون الأحمر مع أشهر لاعبي الريدز "ليفربول".
واختارت مجلة "تايم" الأمريكية أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم هذا العام وكان من بينهم محمد صلاح وقامت بتكريم عظماء العام في حفل أنيق بمدينة نيويورك، وكان وجود الفرعون مميزًا كونه لاعب الكرة الوحيد بالقائمة متخطيًا ميسي ورونالدو، وحرص الجميع على الاحتفال بوجوده.
واحتفلت المجلة الأمريكية بحضور محمد صلاح، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "مو صلاح، هو إنسان أفضل من أنه لاعب كرة قدم، وهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن على السجادة الحمراء".
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