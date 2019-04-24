رونالدو يطالب يوفنتوس بضم 3 لاعبين

وجه كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قائمة طلبات لإدارة السيدة العجوز، بشأن الميركاتو الصيفي المقبل، وفقًا لتقرير صحفي برتغالي.

فقد ذكرت صحيفة "أبولا"، اليوم الأربعاء، أن "صاروخ ماديرا" طالب إدارة اليوفي بدفع 100 مليون يورو، للتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس، نجم بنفيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيليكس تدرب مع كريستيانو رونالدو، في صفوف منتخب البرتغال، وهو ما جعل "الدون" يعجب بالقدرات الفنية للاعب الشاب.

وأوضحت أن قائمة طلبات رونالدو، ضمت أيضًا الفرنسي رافائيل فاران، والإسباني إيسكو، ثنائي ريال مدريد.

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لكن "أبولا" أبرزت أن مسألة خروج فاران من سانتياجو برنابيو باتت صعبة، بسبب تمسك المدرب زين الدين زيدان به، بينما قد يحظى إيسكو بالكثير من العروض الأخرى الضخمة في الصيف.

يذكر أن فيليكس يتواجد ضمن قائمة اهتمامات أكثر من عملاق أوروبي، مثل ريال مدريد وقطبي مدينة مانشستر، بينما يبلغ الشرط الجزائي في عقده 120 مليون يورو.

ويتطلع البيانكونيري إلى خفض سعر فيليكس، مستغلًا العلاقة الجيدة بين النادي وخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب الشاب ورونالدو.