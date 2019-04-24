تبرئة رئيس نادي برشلونة السابق من تهمة الفساد المالي

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية تبرئة ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق من تهم الفساد المالي.

وقضى روسيل في السجن 22 شهراً بتهمة غسيل الأموال هو وزوجته وأربعة أشخاص آخرين، بسبب عمولات غير قانونية بقيمة 20 مليون يورو، مقابل بيع حقوق الصورة الخاصة بالمنتخب البرازيلي وعقد مع شركة "نايكي" الرياضية.

وكان القضاء الإسباني حكم على روسيل بقضاء 6 أعوام في السجن، في الاتهام الموجه إليه وزوجته بإخفاء أموال بطريقة غير مشروعة حصلا عليها من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا.

واعتبرت المحكمة الوطنية الناظرة في القضية أن الأدلة المقدمة بحق روسيل لم تكن كافية لإدانة المتهمين.