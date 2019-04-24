قررت المحكمة الوطنية الإسبانية تبرئة ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق من تهم الفساد المالي.
وقضى روسيل في السجن 22 شهراً بتهمة غسيل الأموال هو وزوجته وأربعة أشخاص آخرين، بسبب عمولات غير قانونية بقيمة 20 مليون يورو، مقابل بيع حقوق الصورة الخاصة بالمنتخب البرازيلي وعقد مع شركة "نايكي" الرياضية.
وكان القضاء الإسباني حكم على روسيل بقضاء 6 أعوام في السجن، في الاتهام الموجه إليه وزوجته بإخفاء أموال بطريقة غير مشروعة حصلا عليها من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا.
واعتبرت المحكمة الوطنية الناظرة في القضية أن الأدلة المقدمة بحق روسيل لم تكن كافية لإدانة المتهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تبرئة رئيس نادي برشلونة السابق من تهمة الفساد المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.