صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

غاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، عن تدريبات فريقه، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء المصري غدًا في الدوري الممتاز.

وخضع وحيد لجلسة تأهيلية على هامش المران، حيث غاب عن تدريبات فريقه الجماعية، لليوم الثاني على التوالي، بعد تعرضه لكدمة قوية في الساق، أول أمس، إثر تدخل من زميله ياسر إبراهيم في إحدى الكرات المشتركة.

وبدوره، غاب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، عن التدريب الجماعي، رغم خوضه للمران بشكل طبيعي أمس، حيث خضع لبرنامج تأهيلي في صالة الجيم بالنادي.

ويحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على تنويع المران للاعبين، بين تدريبات الكرة والتأهيلية في صالة الجيم، خاصةً في ظل حالة الإرهاق جراء ضغط المباريات.

Advertisements

وضم لاسارتي صالح جمعة لقائمة الأهلي، التي تستعد لخوض لقاء المصري.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المصري، مساء غد الخميس، على ملعب المكس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت تدريبات الأهلي الجماعية، قد شهدت اليوم عودة كل من رمضان صبحي، ووليد سليمان، بعد تعافيهما من الإصابة.