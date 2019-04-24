الاتحاد الإيطالي يهدد بإيقاف مباراة ميلان ولاتسيو

يحل لاتسيو ضيفًا على نظيره ميلان، بملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، هدد بإيقاف المباراة في حال أطلقت الجماهير أي هتافات عنصرية، مؤكدًا أنه لن يتسامح مطلقًا مع أي أفعال خارجة.

والتقى ميلان ولاتسيو في مباراتين، خلال الفترة الأخيرة، إحداهما في ذهاب نصف نهائي الكأس، وانتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت الثانية في إطار الدوري، وانتهت بأحداث درامية، بعد سخرية ثنائي ميلان، كيسي وباكايوكو، من أتشيربي، لاعب لاتسيو.

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وكان الاتحاد الإيطالي قد قرر تغريم كيسي وباكايوكو، على خلفية احتفالهما الساخر، بعد فوز الروسونيري (1-0)، بالجولة الـ32 من الكالتشيو.

وتبادل تيموي باكايوكو، لاعب ميلان، قميصه بعد المباراة مع فرانشيسكو أتشيربي، مدافع لاتسيو.

لكن باكايوكو حمل هذا القميص بعد ذلك، مع زميله فرانك كيسي، بطريقة استعراضية أمام مشجعي ميلان، في تصرف أثار انتقادات واسعة النطاق.