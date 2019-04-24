ساري يواجه عقوبة مغلظة من الاتحاد الإنجليزي بعد واقعة مباراة بيرنلي

ينتظر الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، توقيع عقوبة مالية مغلظة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد واقعة طرده في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ساري تعرض للطرد من قبل الحكم كيفين فريند في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بسبب تخطي حدود المنطقة المخصصة للمدرب.

وتعادل تشيلسي مع نظيره بيرنلي بنتيجة 2-2 مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة 35 من البريميرليج.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بياناً رسمياً يُدين فيه ساري بسوء السلوك عقب مباراة بيرنلي.

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وأضاف البيان أن مدرب تشيلسي لديه حتى الساعة 6 مساءً يوم الجمعة القادم ليقدم رداً على تصرفه.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إلى أن ساري قد يواجه عقوبة مالية مغلظة من الاتحاد الإنجليزي نتيجة لتصرفه.

ولم يحضر ساري المؤتمر الصحفي للمباراة عقب تعادل فريقه أمام بيرنلي اعتراضاً على التحكيم.