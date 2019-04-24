أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدًا الخميس على ملعب "المكس" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19.
قائمة الأهلي شهدت عودة رمضان صبحي وأحمد الشيخ بعدما غاب الثنائي الفترة الماضية بسبب الإصابة، في المقابل قرر لاسارتي انضمام الحارس الشاب مصطفى شوبير في ظل غياب محمد الشناوي للإيقاف بجانب إصابة شريف إكرامي.
في المقابل، انضم لاعب الشباب مواليد 2001 عربي بدر لقائمة الفريق من أجل تدعيم مركز وسط الملعب في ظل غياب حسام عاشور وعمرو السولية بجانب كريم نيدفيد.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - باسم علي.
خط الوسط: حمدي فتحي - عربي بدر - هشام محمد - رمضان صبحي - صالح جمعة - احمد الشيخ - جيرالدو - أجايي.
خط الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي.. عودة رمضان والشيخ.. وانضمام لاعب 2001 استعدادًا للمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.