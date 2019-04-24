تعيين أول حكمة لإدارة مباراة في الدوري الفرنسي

عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكمة ستيفاني فرابارت لإدارة مباراة أميان وستراسبورج في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
ويلتقي أميان بنظيره ستراسبورج، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي.
وأصبحت ستيفاني أول حكمة تُدير مباراة في الدوري الفرنسي.
وجاء قرار الاتحاد الفرنسي بتعيين ستيفاني، من أجل تحضيرها لمنافسات كأس العالم للسيدات.
وكانت ستيفاني أول حكمة تدير مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في عام 2014.
يذكر أن الحكمة الألمانية بيبيانا ستينهاوس هي أول حكمة تُدير مباراة في الدوري الألماني وفي الدوريات الخمس الكبرى في عام 2017 بين هيرتا بيرلن وفيردر بريمين
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