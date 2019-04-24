سولسكاير يشعل أجواء الديربي باتهام غير مسبوق للاعبي السيتي

أشعل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الأجواء المحيطة بديربي مدينة مانشستر الإنجليزية الذي سيجمع فريقه مع جاره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، باتهام لاعبي الفريق المنافس بأنهم يلجأون إلى اللعب غير النظيف للحد من خطورة منافسيهم.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نستعد من أجل مواجهة الضغط الذي سيقومون به، إنهم يلعبون بشكل جيد عندما يستحوذون على الكرة، ولذلك علينا أن ندافع جيدًا، وعندما نستحوذ على الكرة علينا الاستعداد لمواجهة عنفهم، سيقومون بضرب كاحل الأقدام، وسيقومون بركلنا، لن يسمحوا لنا بشن الهجمات المرتدة بسهولة لأنهم سيرتكبون أخطاء، لا أشك في هذا على الإطلاق".

وعلى الجانب الآخر، أعرب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني جوسيب جوارديولا، عن دهشته من تصريحات نظيره النرويجي، واعتبر هذه التصريحات بمثابة نوع من الضغط يمارسه النادي المنافس على حكم اللقاء.

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وقال جوارديولا: "لا يروق لي هذا. فريقي لا يعتمد على مثل هذه الأمور على الإطلاق، لم أستعد لأي مباراة وأنا أفكر في هذا".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل سعي السيتي للفوز من أجل العودة لصدارة البريميرليج، والتقدم على منافسه ليفربول بنقطة واحدة، في حين يرغب مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز لمواصلة الدفاع عن حظوظه في خطف إحدى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقبل مباراة اليوم، يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطة، بينما يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة.